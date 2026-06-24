Министр армии США Дэн Дрисколл заявил о планах по созданию условий конфликта на Украине

Американские военные в скором времени смогут срежиссировать условия конфликта на Украине посредством создания как минимум двух военных полигонов на территории страны. Такими планами поделился министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает CBS News.

По его словам, сделать такие площадки хотят в ближайшие четыре-шесть недель. На них намерены воссоздать условия, имитирующие реалистичные боевые действия. «Можно создать своего рода систему радиоэлектронной борьбы и сложную обстановку, в которой производители беспилотников и разработчики средств противодействия им смогут взаимодействовать друг с другом», — сказал Дрисколл.

Между тем, подобные полигоны, по мнению министра, нужны армии США для того, чтобы солдаты могли отправляться туда и совершенствовать свои навыки, работая «рука об руку с разработчиками». Дополнительно военные рассматривают вариант строительства такой площадки за пределами Америки. Это может позволить им проводить более масштабные испытания, в том числе с применением гиперзвуковых технологий.

Журналисты задали должностному лицу вопрос о том, где могут находиться эти полигоны, но их предполагаемое местонахождение он отказался раскрывать до тех пор, пока не продвинется стадия планирования.

В прошлом году журнал Politico называл министра армии США Дэна Дрисколла, чье влияние в администрации президента США резко возросло, одним из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и подтолкнуть к завершению конфликта. Его должность носит сугубо бюрократический характер и никак не связана с политикой, но тогда источники издания говорили о нарастающей дипломатической активности чиновника.