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12:54, 24 июня 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о возможности присоединения Южной Осетии

Песков отверг связь нового назначения Гаглоева с присоединением Южной Осетии к России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Назначение бывшего президента Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента России Владимира Путина никак не связано с процессом возможного присоединения республики. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, нельзя», — ответил он на вопрос журналиста о том, может ли смена руководства Южной Осетии быть предвестником ее скорого присоединения к России.

О том, что Гаглоев сложил с себя полномочия президента Южной Осетии, стало известно 23 июня. Вместо него должность временно займет глава правительства Марат Камболов. Сам Гаглоев пояснил, что принял решение после встречи с Путиным, который и предложил ему должность своего советника.

Гаглоев занимал должность президента Южной Осетии с 2022 года.

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