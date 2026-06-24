Лебедев: Удары по энергетике ВСУ гораздо чувствительнее, чем кажется на первый взгляд

Российская «Герань» поразила газораспределительную станцию, которая играла важную роль в обеспечении промышленного сектора ВСУ, в районе Люцерны Запорожской области. Речь идет о последовательной работе по объектам, которые обеспечивают функционирование производства. О специфике российских ударов высказался координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью «Царьграду».

Он отметил, что в современных условиях особое значение приобретает уничтожение логистических и инфраструктурных возможностей противника. Снабжение является основой работы как военных объектов, так и предприятий, задействованных в обеспечении войск.

Лебедев добавил, что удары по объектам энергетики, топливной инфраструктуре и транспортным узлам часто оказываются гораздо чувствительнее, чем может показаться сперва. При этом подобная работа редко выглядит эффектно в информационном плане.

«Это не какая-то там супер новость, по типу "ах, там, разрушено здание Верховной Рады". На самом деле, Верховную Раду сносить смысла нет, а вот заправки в Запорожье смысл есть сносить», — высказался Лебедев.

Ранее сообщалось, что ситуация на фронте для Украины становится хуже и вскоре может стать необратимой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что динамика фронта состоит в том, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

