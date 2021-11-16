Червь поселился в ухе мужчины и за неделю построил гнездо

Во вьетнамском городе Дананг червь построил гнездо в ухе мужчины. Об этом сообщает Newsflare.

Пострадавший обратился в больницу с жалобами на боль в ухе и ощущение, будто в ушном канале что-то есть. При осмотре с помощью эндоскопа врач обнаружил в ухе пациента червя. По всей видимости, он поселился в ушном канале около недели назад и уже начал строить гнездо. В результате канал оказался запечатан и ухо воспалилось.

Врач облил червя соленой водой, чтобы вызвать у него оцепенение, а затем вытащил его из уха пациента. После этого он извлек из ушного канала мужчины остатки гнезда.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Мяньян, провинция Сычуань, врачи извлекли из уха пожилой пациентки паука, который провел там неделю. Женщина жаловалась на зуд и острую боль в ухе, а также рассказала, что у нее звенит в ушах.