Начальника полиции в Краснодаре обвинили в подбросе наркотиков — его сообщником стал бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции города. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, показания против двоих полицейских дал их знакомый, который по указанию одного из них привез некого мужчину в речной порт города. Когда тот забрал из условленного места сверток с наркотиками, его задержал лично глава полиции речного порта Краснодара.

Позже для оформления дела на место прибыл и начальник отдела наркоконтроля. Предполагается, что полицейские сделали это для повышения показателей по службе.

На данный момент начальника полиции речного порта подозревают в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков. Глава отдела наркоконтроля также проходит по делу, однако издание не сообщает, какие статьи УК РФ ему вменяются.

