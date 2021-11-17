Стало известно о завершении испытаний российского «Клеща»

В России завершились заводские испытания универсального минного заградителя (УМЗ) на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Клещ». Об этом стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.

На данный момент машину подготавливают к государственным испытаниям. По словам одного из источников, «Клещ-Г» способен устанавливать минные заграждения, которые могут задержать целые подразделения противника, а также блокировать его за счет скорости минирования.

«Клещ-Г» создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают 270 минных кассет. Одна машина может поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4.

Ранее сообщалось, что российские военные завершили испытания системы постановки интеллектуальных минных полей состоит из автоматизированной системы управления (АСУ), которая передает команды боевым машинам ИСДМ «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ». Тестирование комплекса минирования проходило в рамках учений на полигоне Мулино.