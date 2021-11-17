Раскрыта причина попытки суицида балерины Большого театра

Пытавшаяся покончить с собой балерина Большого театра Мариана Гомес ждет ребенка. Это выяснил РЕН ТВ.

По информации телеканала, именно из-за беременности 34-летняя танцовщица поссорилась со своим сожителем — тот якобы негативно воспринял новость о будущем ребенке. После этого Гомес и предприняла попытку суицида, но приехавшие врачи успели ее спасти.

О попытке самоубийства Гомес сообщалось 16 ноября. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Мариана Гомес родилась в бразильском городе Белу-Оризонти. В 2006 году она стала первой бразильской артисткой, принятой в труппу Большого театра, а семь лет спустя окончила институт Русского Театра по направлению «педагог-балетмейстер», по специальности «педагогика балета». Она участвовала в спектаклях «Симфония псалмов», «Зимняя сказка», «Баядерка», «Щелкунчик» и «Сильфида».