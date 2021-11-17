Раскрыто испытанное Россией в космосе оружие

«Известия»: для уничтожения спутника «Целина-Д» могла использоваться ракета 53Т6 или 79М6

Для уничтожения недействующего российского (советского) космического аппарата «Целина-Д» в ноябре, вероятно, могла использоваться ракета 53Т6 или 79М6. Испытанное Россией в космосе возможное противоспутниковое оружие раскрыл «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Автор пишет, что «потенциальными “киллерами”, по мнению военных экспертов, могли быть две разработанные и находящиеся на финальном испытании системы».

Первым «убийцей» называется входящая в систему противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль» противоракета 53Т6. Вторым — противоспутниковая ракета 79М6, изначально разрабатываемая в составе авиационного комплекта противокосмической обороны 30П6 «Контакт».

Автор обращает внимание, что ранее противоспутниковое оружие испытывалось США, Китаем и Индией, однако «только российское противоспутниковое оружие было названо угрозой миру». Также, согласно эксперту, противоспутниковым оружием располагает Израиль.

В ноябре Минобороны России заявило об успешном испытании неназванного противоспутникового оружия, в результате которого был поражен недействующий космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Подобные действия России официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал безрассудными.