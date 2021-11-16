В России ответили на претензии США по испытанию противоспутниковой системы

С 1950-х годов США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя претензии США по испытанию противоспутниковой системы.

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Она подчеркнула, что Вашингтон и его союзники осуществляют масштабные программы по разработке систем вооружений, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, а также испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов без какого-либо предупреждения.

Захарова напомнила, что 20 февраля 2008 года США применили противоракету SM-3 для уничтожения американского спутника «USA-193». При этом она отметила, что Москва, в отличие от Вашингтона, «не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе». В то же время Россия подтверждает готовность к обсуждению вопросов космической безопасности с США, добавила она.

Представитель МИД также подчеркнула, что испытания Минобороны, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года, были проведены в строгом соответствии с международным правом и не были направлены против кого-либо. Данное мероприятие было осуществлено с целью предотвращения внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств.

Ранее Белый дом обвинил Россию в «пренебрежении безопасностью» из-за испытания противоспутниковой ракеты. В администрации президента США Джо Байдена также пообещали, что будут искать с союзниками ответ на данные действия Москвы.