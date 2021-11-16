В Госдуме рассказали о проведении США военных испытаний в космосе

Член комитета ГД Кусайко: США более 60 лет занимаются военными испытаниями в космосе

США более 60 лет занимаются проведением военных испытаний в космосе. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по обороне Татьяна Кусайко в интервью «Известиям».

«По заявлению Роскосмоса, в настоящее время экипаж Международной космической станции (МКС — прим. «Ленты.ру») штатно выполняет работы согласно программе полета», — отметила она.

По ее утверждению, российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве постоянно ведет контроль в связи с тем, что ее приоритетом является обеспечение безопасности экипажа на МКС.

Ранее в Минобороны России заявили, что действия США в космосе оцениваются как угроза. Они несовместимы с целями мирного использования космического пространства, уточнили в ведомстве.