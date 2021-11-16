В Минобороны оценили действия США в космосе

Действия Соединенных Штатов в космосе оцениваются как угроза. Они несовместимы с целями мирного использования космического пространства. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, в ведомстве отметили, что Россия много лет призывает США и другие страны подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако Соединенные Штаты и союзники его блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не хочет связывать себя какими-либо обязательствами в космосе.

Также в министерстве назвали лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона. Они пытались обвинить Россию в создании рисков для космонавтов Международной космической станции (МКС) и призывали «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства».

15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д». Он находился на орбите с 1982 года.