Горящий над Северной Америкой новый российский спутник-разведчик попал на видео

Горящий 21 октября над Северной Америкой российский спутник попал на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовало Американское метеорное общество.

Согласно порталу Space.com, речь идет о новом разведывательном космическом аппарате «Космос-2551» Минобороны России, запущенном 9 сентября с Плесецка на легкой ракете «Союз-2.1в». Отмечается, что спутник полностью сгорел в атмосфере и не представляет опасности для людей.

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Блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на западные данные, пишет, что «Космос-2551», относящийся к серии «Разбег», «не произвел никаких маневров и не подавал никаких зафиксированных радиосигналов, то есть, видимо, не функционировал с момента выхода на орбиту». Тем не менее в Минобороны России после пуска заявляли, что «бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме».

Инцидент с «Космос-2551», который находится в ведении Минобороны России, прокомментировал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Вы сначала разберитесь, что там у кого упало, а потом судите о нашей работе. Все космические аппараты "Роскосмоса" работают нормально», — написал в Facebook глава госкорпорации.

В апреле ТАСС, ссылаясь на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, сообщило, что российский военный спутник «Космос-2525» сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере. Согласно исследованию аналитика Барта Хендрикса, опубликованному в августе 2020 года в американском журнале The Space Review, экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА) «Космос-2525» представляет собой упрощенный предшественник секретного разведывательного спутника «Разбег», созданный корпорацией ВНИИЭМ.