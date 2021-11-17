Заместитель гендиректора «Мособлгаза» умер от отравления после отдыха в Египте

KP.RU: в Подмосковье после отпуска от отравления умер топ-менеджер «Мособлгаза»

Заместитель генерального директора «Мособлгаза» умер от отравления неизвестным веществом после отдыха в Египте. Его тело нашли в деревне Вахромеево Домодедовского района Подмосковья. Об этом сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, россиянин во время отпуска находился с семьей в Египте с 5 по 15 ноября. В доме в Московской области рядом с телом заместителя директора «Мособлгаза» обнаружили его жену без сознания и двоих пятилетних детей.

Источник отметил, что супругу и детей россиянина доставили в больницу. На месте смерти топ-менеджера компании работают сотрудники полиции.

Во время обыска в доме погибшего нашли пустые бутылки, где был крепкий алкоголь, и кальян. Предполагается, что семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за рубежа.

Ранее, 7 ноября, скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. 55-летний политик был госпитализирован с коронавирусом — он умер в реанимации. Шматко возглавлял Минэнерго с 2008 по 2012 год.