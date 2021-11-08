Экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко умер в коронавирусной больнице, ему было 55 лет

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщает Baza.

55-летний политик неделю назад был госпитализирован с коронавирусом, и вечером 7 ноября скончался в реанимации.

Сергей Шматко возглавлял Минэнерго РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013-м его назначили на должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

7 ноября стало известно о смерти последнего в истории министра путей сообщения России и бывшего вице-президента РЖД Вадима Морозова. Ему было 67 лет. Причина смерти не указывалась. Он занимал министерскую должность с октября 2003-го по февраль 2004 года.