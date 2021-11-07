Умер последний в истории министр путей сообщения России

Бывший вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался в возрасте 67 лет

Скончался последний в истории министр путей сообщения России и бывший вице-президент РЖД Вадим Морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

Ему было 67 лет. Причина смерти не указывается.

Вадим Морозов с октября 2003-го по февраль 2004 года занимал должность министра путей сообщения России.

В 2005–2015 годах он был вице-президентом РЖД и отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Кроме того, в 2018–2019 годах он являлся научным руководителем Российского университета транспорта, а в 2016–2018 годах занимал пост президента вуза.