Умер старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви

Старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви (РПЦС) епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) умер в пятницу, 5 ноября, в возрасте 82 лет, сообщается на сайте РПСЦ.

«Вечером 5 ноября отошел ко Господу старейший архиерей Русской православной старообрядческой церкви преосвященный епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин)», — говорится в сообщении.

Епископ Силуян (в миру — Симон Анфиногенович Килин) родился 17 мая 1939 года в селе Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края, где получил домашнее воспитание. В 1956 году он окончил среднюю школу, затем в 1958 — ремесленное училище в Новосибирске. В 1961 году стал послушником епископа Кишиневского Никодима (Латышева) и секретарем Кишиневской епархии.

В 1998-1999 годах Силуян (Килин) окормлял Христорождественский приход в Сиднее (Австралия), в 2004 году временно исполнял обязанности правящего архиерея Кишиневской и всея Молдавии епархии. При его активной поддержке открылись большинство действующих в настоящее время приходов Сибири и Дальнего Востока, а также было завершено строительство кафедрального собора в Новосибирске в 1999 году.

В январе стало известно, что в Белоруссии умер Митрополит Филарет, епископ Русской православной церкви (РПЦ) на покое и почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии. В 2009 году он был соперником будущего патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол, но снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Кирилла.