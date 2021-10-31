Священник объяснил россиянам вред Хеллоуина

Церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский объяснил, почему не следует отмечать Хеллоуин. По его мнению, этот праздник наносит вред традиционному восприятию добра и зла, особенно сильно у детей, сообщает РИА Новости.

Священник напомнил россиянам, что в истории Хеллоуина сочетаются языческая и католическая традиция: так, он празднуется накануне католического Дня Всех Святых. Кельты считают, что в это время духи проникают в мир: подобные верования напоминают ночь перед Рождеством. Языческие традиции колядок протоиерей назвал похожими на Хеллоуин.

«На духовном же уровне Хеллоуин — это заигрывание с нечистой силой — что опасно и всегда плохо кончается. Это даже отражено в массовой западной культуре — сюжет, когда ребята решили поиграть в Хеллоуин, и это для них плохо кончилось», — объяснил Максим Первозванский.

Протоиерей добавил, что в современной массовой культуре образы традиционных злодеев нередко подаются как положительные, даже в детском кинематографе. Он привел в пример серию мультфильмов о Шреке, где «то, что воспринималось плохим и страшным подается как нестрашное и хорошее».

«То, что с детства воспринято как хорошее и веселое, с возрастом захочется усилить и углубить. И в то, во что родители, может быть, не вкладывали смысла, подросшие дети начнут вкладывать. Неслучайно детей в религиозных семьях стараются приобщать хотя бы к внешним формам», — заключил священник.

Ранее россиянам дали совет по выбору небанального костюма на Хеллоуин. Больше всего граждан заинтересовали образы ведьм, однако им порекомендовали обратить внимание на других персонажей.