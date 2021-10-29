Россиянам дали совет по выбору незаезженного костюма на Хэллоуин

Россияне на предстоящий Хэллоуин больше всего интересовались костюмами ведьм, нечисти, монашек и скелетов, к такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru. Они также дали советы, как выбрать незаезженный костюм, передает РИА Новости.

Так, больше всего покупателей заинтересовали образы ведьм (+431 процент по сравнению с поисковыми запросами пользователей в сентябре), Харли Квинн (+114 процентов), вампиров (+149 процентов), Малефисенты (+244 процента), монахини (+154 процента) и привидения (+273 процента).

Среди аксессуаров наибольший спрос на руки скелета (+139 процентов), грим и ведьмины шляпы (+226 процентов), маски Венома (+173 процента), шапку заключенного (+369 процентов). Больше всего заинтересовали пользователей кровавое мачете, на него поступило на 638 процентов больше запросов, чем в сентябре, и средневековый рыцарский меч (+574 процента).

Также россияне активно искали классические аксессуары для Хеллоуина, такие как гирлянды из тыквы (+229 процентов), трафареты для этого овоща (+157 процентов) и костюм в виде него же (+337 процентов), а также образ летучей мыши (+251 процент) и зомби (+170 процентов). Не забыт и классический персонаж фильма ужасов Крик, им интересовались на 151 процент больше потребителей. В тренде также оказались герои, фильмы о которых вышли в этом году — Веном, Харли Квинн и другие.

«Если хотите выбрать наименее "заезженный" образ, советуем обратить внимание на различные топоры и ножи, вставные челюсти и зубы, цепи, демонические крылья и маски, имитации ранений и оторванных конечностей, инопланетная тематика — по таким товарам запросов гораздо меньше. Что интересно, практически не виден рост спроса на костюмы химзащиты и чумного доктора — судя по всему, тема пандемии уже совсем утомила россиян», — пояснили аналитики.

Ранее стало известно, что производитель обуви и предметов одежды Vans увеличил продажи благодаря возглавившему топ рейтинга Netflix южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». Речь идет о белых слипонах Triple White, стоимость которых составляет 50 долларов (3590 рублей). По сюжету сериала, герои вымышленной игры носили именно эту модель обуви на протяжении всех эпизодов.

