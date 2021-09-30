Россияне назвали главную причину своих стрессов

Россияне назвали одной из главных причин стресса мысли о платежах по кредиту

Одной из главных причин своих стрессов россияне назвали деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Опрос проводился среди 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет. В итоге 76 процентов мужчин и 80 процентов женщин признались, что периодически или постоянно испытывают беспокойство из-за денежных вопросов. При этом чаще всего стресс связан с мыслями о пропущенных платежах по кредиту или ипотеке.

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Никогда не переживают о деньгах всего 3 процента женщин и 6 процентов мужчин. Остальные отметили, что редко волнуются о своем финансовом благополучии.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые могут представлять микрозаймы для их кредитной истории. Сотрудники банков часто отказывают в стандартных кредитах клиентам, ранее обращавшимся в микрофинансовые организации. По мнению экспертов, риск неуплаты такими гражданами в два раза выше, чем теми, кто никогда не брал микрозаймов.

В сентябре консультант Ольга Трофименко объяснила, что выгодно взять кредит россиянам поможет умение грамотно выбирать финансовую организацию. В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего. «Статистика показывает, что все банки приветствуют выдачу кредита тому, кто уже является их клиентом. Это могут быть "зарплатные" банки, "дебетовые" банки или те, где у вас есть кредитная карта. Там ставка по кредиту может оказаться на пять-семь процентов ниже среднерыночной», — поделилась Трофименко.