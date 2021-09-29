Россияне оценили свое чувство юмора

Опрос «АМИК»: 95 процентов россиян считают, что у них есть чувство юмора

Порядка 95 процентов россиян считают, что у них есть чувство юмора, такую оценку приводит опрос компании «АМИК», приуроченный к Всемирному дню улыбки. Об этом сообщает ТАСС.

67 процентов респондентов уверены, что умеют не только понимать шутки, но и шутить сами. Еще 13 процентов считают свое умение шутить удовлетворительным.

«В то время как 15 процентов признали себя мастерами жанра "шуток-самосмеек", то есть "сам пошутил, сам посмеялся". При этом 2 процента считают, что напрочь лишены чувства юмора», — говорится в результатах опроса.

43 процента опрошенных заявили, что профессиональные юмористы и комики — депрессивные люди, треть опрошенных хотели бы связать свою профессиональную карьеру с шутками. 18 процентов россиян проходили курсы по повышению чувства юмора, 29 процентов обращались к специализированной литературе по этой теме.

Президент международного союза КВН и президент «АМИК» Александр Масляков отметил, что при 95 процентах людей с чувством юмора в России еще долго будут актуальны юмористические программы. Он не согласился с тем, что профессионалы на этой ниве депрессивные и уточнил, что таких людей привыкли видеть за работой, а в жизни они просто ведут себя серьезнее.

Ранее спецпроект «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009» раскрыл секрет популярности юмористического шоу Comedy Club среди россиян. «Наглая и скандальная телепередача показала новые грани того, как можно шутить в телевизоре, и приучила Россию к американскому типу юмора. Теперь КВН считается развлечением для стариков. Молодежь — и гламурная, и простая — смотрит Comedy Club», — заявил музыкальный критик Олег Кармунин.

