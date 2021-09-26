В России предложили провести среди женщин опрос о службе в армии

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предложила провести опрос среди россиянок о службе в армии.

«Я думаю, что можно провести мониторинг, опросить девушек определенного возраста, хотят ли они служить в армии по призыву. Если хотят, то можно будет выяснить, какие войска, что они будут делать», — сказала Лахова.

По ее словам, пока нет данных о том, что в призыве женщин на военную службу есть большая необходимость. «Я не думаю, что у нас есть ущемление в правах наших девушек», — отметила Лахова.

Она призвала не повторять опыт тех стран, где женщины служат в армии наряду с мужчинами. «Нас сегодня волнуют вопросы, связанные с тем, что девушки карьеру ставят на первое место, а подготовку к семейной жизни — нет. Репродуктивное здоровье девушек также волнует», — сказала Лахова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что женщины ущемлены в праве служить в армии, хотя могут делать это не хуже мужчин.