Женщин пустили в брюках на Королевскую регату впервые за 182 года

Королевская регата Хенли обновила женский дресс-код впервые за 182 года своего существования. Об этом сообщает Independent.

Ежегодные соревнования по гребле проводятся в Оксфордшире, Англия, с 1839 года. Традиционно гостьи зоны Stewards' Enclosure, куда допускаются только члены клуба, могли присутствовать на мероприятии исключительно в длинных платьях. Согласно нововведениям, в нынешнем году им позволено надевать юбки длиной ниже колена, а также брючные костюмы.

Организация приняла решение после петиции одной из студенток Оксфорда Джорджины Грант (Georgina Grant), потребовавшей ослабления правил для женщин. «Элегантность и формальную атмосферу можно поддерживать и без длинных подолов. На дворе XXI век, пересмотрите правила!» — высказалась она. Документ 23-летней Грант собрал более 1680 подписей, в числе ее единомышленниц оказались инвалиды и трансгендеры.

По словам главы регаты сэра Стива Редгрэйва (Sir Steve Redgrave), сейчас наступило самое подходящее время для перемен, поскольку число заинтересованных в состязании женщин постоянно растет. «Это эволюция, не революция», — заключил он.

В январе служащим в армии США женщинам разрешили делать прически и краситься. Согласно новым правилам, женщинам-солдатам позволено красить волосы, заплетать обычные и афрокосы, ходить с распущенными волосами при короткой стрижке, а также собирать волосы в конский хвост. Кроме того, теперь они могут носить серьги, делать макияж и маникюр.

