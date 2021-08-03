Зеленский утвердил гендерно-нейтральное название воинского праздника

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил переименование «Дня защитника Украины». Об этом сообщает пресс-служба офиса главы республики.

Зеленский подписал закон, согласно которому воинский праздник будет носить гендерно-нейтральное название «Дня защитников и защитниц Украины».

В офисе украинского президента заявили, что подписание документа «будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов». Там также подчеркнули, что многие женщины наравне с мужчинами «участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее закон о переименовании праздника приняла Верховная Рада. В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что в 2021 году в украинской армии служила 31 тысяча женщин при том, что 2008 году их число не превышало 1,8 тысячи.