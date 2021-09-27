Россияне рассказали о готовности переехать в новые сибирские города

Почти половина россиян рассказали о готовности переехать в новые сибирские города, которые предложил построить министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие», передает РИА Новости.

Так, при определенных условиях в новые города Сибири готовы переехать 41 процент россиян. О безусловной готовности сделать это заявили 7 процентов участников опроса в среднем по России и 16 процентов жителей региона. При этом 51 процент опрошенных заявили, что не готовы жить в новых сибирских городах.

Среди причин, по которым россияне хотят переселиться в новые города, опрошенные назвали гарантии работы и зарплаты в два-три раза выше, чем на данный момент (29 процентов). Еще 12 процентов указали на подъемные свыше одного миллиона рублей. 11 процентов россиян заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуре.

Опрос был проведен 22-24 сентября, в нем участвовали 1015 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, которые живут в городах с населением более 100 тысяч человек.

В августе 2021 года Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с республиками Тыва и Хакасия.

