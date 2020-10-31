В РПЦ связали Хэллоуин с вытеснением «российского национального сознания»

Страны Запада специально насаждают ложные ценности в сознание россиян ради подмены их культурных ориентиров. Такое мнение выразил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя празднование в России Хэллоуина, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Людям привили вытеснение российского национального сознания импортом из-за рубежа. […] Это враждебное воздействие на российское национальное сознание. За что боретесь, на то и напоретесь», — сказал представитель церкви.

По его словам, Хэллоуин на самом деле не связан с христианскими традициями. Иеромонах пояснил, что этот праздник несет в себе атрибуты оккультизма.

«Это, с одной стороны, языческая вакханалия, оккультная вакханалия, отношение к демонам, духам смерти и так далее. На популярном уровне люди пытаются увидеть в себе какие-то вдохновляющие факторы в почитании вот этих вот бесовских антихристианских сторон того, что у них осталось от культуры», — считает христианский священнослужитель.

Ранее 31 октября депутат Государственной Думы Виталий Милонов возмутился тем, что россияне надевают костюмы коронавируса на Хэллоуин. По его мнению, этот праздник — прославление темных сил, колдовства и смерти. Кроме того, он заявил, что не понимает, как можно «играться с такими серьезными вещами, как культ зла».