Финского пастора отстранили от службы за отказ работать с женщинами-священниками

Yle: в Финляндии пастора за отказ работать с женщинами-священниками отстранили от службы

В Финляндии пастора отстранили от службы на четыре месяца после отказа работать с женщинами-священниками. Об этом сообщает местное издание Yle.

Кафедральный капитул запретил приходскому священнику Деннису Свенфельту из финской провинции Педерсере служить в приходе и призвал посвятить ближайшие месяцы размышлениям о своей позиции. Ранее пастор публично заявил, что не согласен работать со служителями церкви женского пола.

Первые женщины-священники в Финляндии были рукоположены в сан в 1988 году. По информации Yle, на данный момент около половины священников Евангелическо-лютеранской церкви — женщины, однако в церковном руководстве они остаются в меньшинстве.

12 сентября стало известно, что в США Евангелическо-лютеранская церковь впервые назначила епископом трансгендера. Преподобного избрали на шесть лет, он будет курировать около 200 монашеских сообществ в Калифорнии и Неваде. В отношении себя он просит употреблять местоимение «они».