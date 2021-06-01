Священникам запретили насиловать взрослых

Папа Римский Франциск изменил Кодекс канонического права Ватикана таким образом, чтобы запретить священникам совершать насильственные действия в отношении других людей. Об этом пишет The Independent.

Понтифик признал, что взрослые люди могут стать жертвами священнослужителей наравне с детьми. Теперь за «злоупотребление полномочиями» будет предусмотрена уголовная ответственность. Также, если священники изнасилуют ребенка или «беззащитного» взрослого, их могут лишить духовного сана.

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Кроме того, новый закон отменяет часть полномочий, благодаря которым священники могли скрывать свои преступления. Его положения будут также распространяться на мирян, живущих в Ватикане, — в качестве наказания будет предусмотрен штраф, исключение из христианской общины и увольнение.

Католическую церковь неоднократно критиковали за скандалы с изнасилованиями и злоупотреблением властью со стороны священнослужителей. Очередной скандал был связан со злоупотреблениями двух польских священников. В конце марта 2021-го Папа Римский Франциск принял решение наказать их в связи с халатностью, связанной с фактами сексуального насилия в церкви. Священники получили предписание жить вне своих епархий, им также запретили участвовать в религиозных праздниках и светских мероприятиях на их территории.

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