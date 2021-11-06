Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания

Старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган скончался на 99-м году жизни. О его смерти в субботу, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он работал в редакции Sputnik с 1945 года.

Лейзор Сиган посвятил журналистике 70 лет жизни — работал как корреспондент, переводчик, журналист-международник, обозреватель, руководитель отдела на польском языке.

7 сентября сообщалось, что известный советский и российский журналист-международник, ветеран издания «Известия» Леонид Камынин умер в возрасте 93 лет. Он устроился в издание в 1951 году, сразу после окончания Московского государственного института международных отношений. Тогда начинающий журналист оказался в международном отделе и специализировался на странах Латинской Америки.