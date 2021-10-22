Российский журналист ждал скорую семь часов и умер

В Калужской области возбудили уголовное дело после того, как умер журналист телекомпании «Ника» Константин Кисов, ждавший скорую помощь семь часов, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

В правоохранительные органы обратились родственники погибшего. По одной из версий следователей, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих задач медицинскими сотрудниками. Уголовное дело завели по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Следователи проводят экспертизы. По результатам расследования они дадут оценку действиям врачей.

59-летний журналист умер в середине сентября от инсульта. Как уточнил его брат, до этого он ждал машину скорой помощи, которая ехала несколько часов. Через полчаса после госпитализации мужчина скончался.

В апреле в хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи.