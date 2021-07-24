Российский школьник ждал мать из магазина и погиб от удара током

Ребенок в Свердловской области погиб от удара током, задев внешний блок кондиционера на стене магазина, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ТАСС.

Девятилетний мальчик стоял у магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле, ожидая мать. Как уточнили свидетели инцидента, ребенок случайно задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене. Получив удар током, он упал на землю. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие врачи не смогли спасти жизнь школьнику.

Как уточнили в прокуратуре, ребенок вышел на улицу, так как ему стало жарко. Мать во время инцидента была в магазине. «Завтра, 25 июля, несовершеннолетнему исполнилось бы десять лет», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки оценят соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, они проверят, соблюдались ли требования при установке оборудования в магазине. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В марте в Липецке трехлетняя девочка и ее мать получили удар электротоком. Ребенок заинтересовался розеткой, дотронулся до нее и потерял сознание. Бросившаяся к дочери россиянка не подумала о собственной безопасности и тоже пострадала.