Россиянку и ее трехлетнюю дочь ударило током в квартире

В Липецке трехлетняя девочка и ее мать получили удар электротоком. Обеих пострадавших пришлось госпитализировать с ожогами кистей рук. Об этом сообщается на сайте городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в одном из домов микрорайона Тракторостроителей. По версии спасателей, ребенок заинтересовался розеткой, дотронулся до нее и потерял сознание. Бросившаяся к дочери россиянка не подумала о собственной безопасности и тоже пострадала.

Спасатели отмечают, что электротравмы представляют особую опасность для детей из-за непредсказуемости последствий: ток проходит через тело человека и может вызвать повреждение кровеносных сосудов, нервов, мускулов, сердца. Чтобы защитить малолетних от опасности, нужно ставить на розетки в квартире предохранители, отключать электроприборы в зоне досягаемости ребенка, быть предельно осторожными при использовании электроприборов рядом с водой (например, фена в ванной). Кроме того, не рекомендуется разрешать детям самостоятельно играть с игрушками, которые необходимо подключать к сети.

В декабре 2020-го 24-летняя россиянка погибла от удара током, уронив в ванну телефон. Молодая женщина не расставалась со смартфоном, поскольку постоянно делала фотографии. Она работала продавцом-консультантом в одном из салонов и таким образом делала рекламу одежды.

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