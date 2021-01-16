Популярный зарядник для iPhone признали опасным

Использование популярного зарядного устройства для iPhone может привести к пожару. Об этом сообщается на сайте производителя дефектного аксессуара Belkin.

Компания заявила, что отзывает беспроводное зарядное устройство Belkin Portable Wireless Charger+ Stand Special Edition, имеющее серийный номер WIZ003. В сообщении говорится, что в девайсе обнаружили дефект, который может привести к перегреву зарядного устройства, удару электрическим током и пожару.

На сайте Belkin уточняется, что на данный момент не было никаких сообщений о повреждении имущества и травмах, вызванных эксплуатацией опасного гаджета. Однако производитель аксессуаров признал дефект и рекомендовал владельцам зарядного устройства отключить его от сети и связаться с представителями Belkin. Компания пообещала оформить возврат товара и вернуть деньги.

Belkin является одним из производителей зарядных аксессуаров для iPhone. На сайте Apple дефективного зарядного устройства не было обнаружено. Однако в американском интернет-магазине компании можно приобрести похожий девайс от Belkin за 60 долларов.

Осенью 2020 года стало известно, что Apple окончательно похоронила проект беспроводной зарядки AirPower. Аксессуар для одновременной зарядки нескольких гаджетов был анонсирован в сентябре 2017 года, однако в марте 2019 года представители американской компании заявили, что при его производстве не смогли достичь «высоких стандартов Apple» и отменили выход девайса.