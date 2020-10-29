Apple окончательно похоронила AirPower

Apple окончательно отказалась от планов выпустить беспроводную зарядку AirPower. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил популярный блогер и сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

Источники блогера ознакомились с графиком испытаний продукции Apple на 2021 год. По их информации, компания исключила из списка все прототипы AirPower и отменила тестирование образцов. Источники Проссера заявили, что сомневаются, что американская корпорация когда-либо выпустит аксессуар для одновременной беспроводной зарядки нескольких девайсов. «Похоже, AirPower снова похоронили», — отметил автор.

В комментариях под публикацией Проссера напомнили о сообщении инсайдера LeaksApplePro, который 26 октября заявил, что Apple рассматривает варианты по возрождению AirPower. Автор заметил, что, по всей видимости, зарядное устройство будет выпущено в сентябре 2021 года. В ответ на комментарий Проссер заявил, что сомневается в достоверности утечки и источниках его коллеги.

В конце марта 2019 года Apple объявила, что закрыла проект своего беспроводного зарядного устройства. Представители корпорации объяснили, что при разработке продукта не смогли достичь «высоких стандартов Apple». Зарядный аксессуар AirPower был впервые анонсирован в ходе презентации iPhone X в сентябре 2017 года.