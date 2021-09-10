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Россиянка несколько дней не вызывала скорую умиравшему от ожогов сыну

В Челябинской области женщина несколько дней не вызывала скорую умирающему ребенку
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Челябинской области женщина несколько дней не вызывала скорую помощь двухлетнему сыну, который умирал от ожогов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ural Mash.

По словам авторов канала, над двухлетним мальчиком постоянно издевался его отчим. В мае мужчина зажал ребенку рот и облил его кипятком. Все это видела его жена, однако она не позвонила в скорую. Ее сын умер от ожогов.

У россиянки остался младший годовалый сын — его забрали из семьи. Отчим ребенка находится в СИЗО, Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства случившегося.

По данным Telegram-канала, на женщину возбудили два уголовных дела, которые подразумевают от одного до трех лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае взявшая под опеку двух детей россиянка избивала их шлангом и совком. По данным СК, это происходило более года. Причиной такого поведения женщины, по ее словам, стало непослушание детей.

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