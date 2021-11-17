Мужчина пять лет играл в лотерею одними числами и выиграл семь миллионов рублей

Американец пять лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и разбогател

Житель американского города Мексико, штат Миссури, пять лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что приобрел в магазине билет и вписал в него тот же набор чисел, который использовал всегда, когда играл в лотерею.

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После розыгрыша он проверил результаты через мобильное приложение, и выпавшие числа показались ему знакомыми. Оказалось, он выиграл 98 тысяч долларов (около семи миллионов рублей). Американец планирует потратить деньги на то, чтобы закрыть кредиты.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Окленд, штат Мичиган, в течение года каждую неделю играла в лотерею одними и теми же числами и стала миллионершей. Американка планирует поделиться частью выигрыша с семьей, съездить в отпуск и отложить деньги на пенсию.