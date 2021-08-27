Мужчина 30 лет играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл миллиард рублей

Американец с 1991 года играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл 18 миллионов долларов

Житель американского города Пруденвилл, штат Мичиган, 30 лет играл одними и теми же числами и сорвал джекпот в размере 18,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

61-летний мужчина, который пожелал сохранить анонимность, рассказал, что использует одинаковый набор чисел в лотерейных билетах с 1991 года. В результате очередного розыгрыша все выпавшие в лототроне числа совпали с указанными им.

«Несколько раз я думал о том, чтобы попробовать сыграть другим набором чисел, но каждый раз решал воспользоваться этим», — отметил американец.

По его словам, он проверил результаты розыгрыша перед тем, как лечь спать. Когда мужчина узнал свои числа, он был в шоке. «Я перепроверил билет больше десятка раз», — добавил счастливчик.

Американец приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз. Он предпочел получить весь выигрыш целиком. После уплаты налогов, мужчина разбогател на 11,7 миллиона долларов (866 миллионов рублей). Он планирует поделиться частью денег с семьей, другую часть пожертвовать на благотворительность, а оставшееся — сохранить.

«Я до сих пор не осознал, что выиграл. Я очень рад, что решил не менять набор чисел», — подчеркнул победитель.

Ранее сообщалось, что жительница канадской деревни Эннисмор, провинции Онтарио пять лет играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот. Она планирует использовать деньги в качестве прибавки к пенсии.

