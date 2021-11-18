В Башкирии арестовали сперму быков на миллионы рублей

В Башкирии арестовали около 300 тысяч доз спермы племенных быков, принадлежащих компании «Башкирское», пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, предприятие ранее получило субсидию от местного Минсельхоза, но позднее она была отменена, и «Башкирское» должно было вернуть деньги. Поскольку у компании не оказалось средств, было арестовано имущество — сперма быков.

Теперь ее должны продать на торгах, организатором выступает республиканское управление Росимущества. Начальная сумма — более 34 миллионов рублей. Заявки ожидаются до 8 декабря.

В октябре в России попытались продать через интернет имущество нефтяной компании в рамках закона о банкротстве. Публикация появилась в сервисе «Объявления ВКонтакте», речь шла об активах предприятия «Матюшкинская вертикаль»: зданиях, нефтяных скважинах, нефтегазовом оборудовании и специальной технике.