Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой

Американский актер Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене его бывшей возлюбленной, модели Ирины Шейк, с певицей Леди Гагой. Об этом он рассказал в интервью журналу «The Hollywood Reporter».

Поводом для слухов о неверности актера послужила работа с Гагой над фильмом «Звезда родилась» в 2018 году, а также их совместное выступление на «Оскаре».

По словам Купера, страсть, показанная ими на сцене, была не более чем игрой. Они разыграли перед зрителями романтические отношения по заранее придуманному сценарию, потому что Купер очень боялся петь вживую перед многомиллионной аудиторией. Исполняя песню так, словно он влюблен в свою напарницу по сцене, актер пытался контролировать свой страх перед публикой.

Ранее актер отреагировал на новость о романе Шейк и рэпера Канье Уэста. «Брэдли полностью поддерживает любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после разрыва звезды поддерживают хорошие дружеские отношения.

В июне 2019 года стало известно, что Шейк и Купер расстались после четырех лет отношений. Пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine).