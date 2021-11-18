В России начали создавать специальные фонды для чиновников

Российские управляющие компании начали создавать специализированные паевые инвестиционные фонды (ПИФ), которые смогут использовать госслужащие, чтобы не попасть под действие ограничений для них. Об этом со ссылкой на примеры таких фондов пишет «Коммерсантъ».

Закон «О государственной гражданской службе РФ» запрещает чиновникам иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

ПИФы устроены таким образом, что даже вложивший средства в российской организации госслужащий может де-факто оказаться владельцем иностранных активов. Специально для таких случаев инвестиционные компании предлагают вложить средства в фонд, состоящий исключительно из акций и облигаций российских компаний.

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Два новых ПИФа с такими условиями начали формировать в начале недели в «ВТБ Капитал Управление активами». «Сбер Управление активами» намерен направить в Центробанк правила для открытого ПИФ «Локальный», предназначенного для госслужащих. В УК «Ингосстрах-Инвестиции» тоже намерены пойти по этому пути, но в следующему году.

Ранее инвестиционные фонды не обращали внимания на такую категорию вкладчиков, но теперь она начала представлять интерес для участников рынка. «Росстат» насчитывает более 850 тысяч госслужащих по всей стране. А если учитывать членов их семей, то речь идет о нескольких миллионах потенциальных клиентов.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров отметил, что имеющиеся фонды, ориентированные на российский рынок, не в состоянии удовлетворить спрос. Ведь в России торгуется множество отечественных компаний, например, Ozon, Mail.ru, «Яндекс», которые в действительности являются иностранными обществами. Такая проблема решалась через доверительное управление, но сама услуга доступна клиентам, чье состояние превышало миллион долларов.

