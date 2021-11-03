Инвесторы провалили тесты Центробанка

Крупнейшие российские брокеры раскрыли результаты теста Центробанка на знание сложных финансовых инструментов, пишут «Ведомости». Осведомленность инвесторов по некоторым биржевым вопросам оказалась на низком уровне.

Самыми сложными для инвесторов оказались тесты на допуск к иностранным акциям и акциям вне котировальных списков — самым популярным инвестиционным инструментам, сообщили в «Тинькофф инвестициях», БКС и «Открытие брокере». Клиенты «Тинькофф» провалили тест на знание иностранных акций. С первой попытки на вопросы правильно ответили около 33,4 тысячи человек — 17,5 процента от 191 тысячи прошедших тест. С тестом на покупку акций вне котировальных списков справились с первого раза 28,5 тысячи человек — 19 процентов из 150 тысяч. На сдачу теста на доступ к иностранным ETF (Exchange Traded Fund — биржевой фонд) клиенты тратят в среднем по три попытки. Самыми сложными для клиентов «Финама» оказались вопросы для допуска к валютному рынку. Во «Фридом финанс» тестируемым понадобилось более двух попыток, чтобы получить доступ к сделкам репо и структурным облигациям.

С тестами на знание самых сложных и непопулярных инструментов инвесторы справились лучше. Это объясняется тем, что более сложными продуктами интересуются опытные клиенты. В «Открытие брокере» клиенты в целом верно ответили на тесты про структурные облигации, облигации со структурным доходом и необеспеченные сделки. В «Тинькофф инвестициях» самыми непопулярными и при этом наиболее успешно пройденными стали тесты на вложения в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и структурные облигации. Тест по ЗПИФам успешно сдали с первой попытки 26,4 тысячи человек — 77 процента от 34,3 тысячи человек. С тестом по структурным облигациям справились с первого раза 15,7 тысячи человек — 48 процентов от 32,8 тысячи. Тест на возможность приобретать еврооблигации с первой попытки прошли 62 процента клиентов.

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«Тинькофф» запустил тесты досрочно с 20 сентября. За это время их прошли 398 тысяч клиентов 1,1 миллиона раз — один инвестор в среднем пытался сдать тест 2,7 раза. Доля успешного прохождения тестов от общего числа попыток составила 45 процентов. В «Открытие брокере» тесты прошли более 25 тысяч клиентов 130 тысяч раз. Средний процент успешно пройденных тестов составил 63 процента. В зависимости от категорий успешный процент сдачи колебался от 47 до 82 процентов. В «БКС Мир инвестиций» за первый месяц тестирование сдали более 100 тысяч инвесторов, с задачей справились около 60 процентов в среднем со второй попытки. Во «Фридом финанс» на вопросы тестов ответили около трех тысяч клиентов 10 тысяч раз. Из них успешно — в среднем с третьей-четвертой попытки — 70 процентов.

Благодаря тестам многие неквалифицированные клиенты начали оценивать риски того или иного финансового инструмента, считает начальник отдела риск-менеджмента компании Михаил Апанасенко «Фридом финанс». С ним согласен директор «Тинькофф инвестиций» Дмитрий Панченко. После прохождения теста пользователь точно получает информацию о рисках и лишний раз задумывается о необходимости использования того или иного инструмента. По итогам октября около 157 тысяч пользователей «Тинькофф» решили не пересдавать тест на иностранные акции и акции, не входящие в котировальный список.

Брокеры ввели тесты на знание финансовых инструментов 1 октября после одобрения соответствующего законопроекта в Госдуме. Автором инициативы выступил Центральный банк, отметив, что вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски.