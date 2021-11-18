Декольте Сальмы Хайек на премьере фильма стало предметом обсуждения в сети

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила премьеру фильма «Дом Gucci» в платье с глубоким вырезом. Ее фотографии публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость появилась на мероприятии в Нью-Йорке в выполненном на заказ наряде Gucci, который представлял собой топ из синего бархата с длинными рукавами и геометричным декольте, соединенный с черной длинной юбкой с разрезом и шлейфом. Воротник и рукава наряда дизайнеры расшили крупными кристаллами.

Декольте Хайек стало предметом обсуждения среди пользователей сети, чьи комментарии появились под материалом. «Ее сделанная грудь выглядит просто омерзительно», «Почему такая богатая женщина не может позволить себе хорошего пластического хирурга?», «Слишком глубокое декольте для ее возраста», — критиковали некоторые из них.

«Вырез на платье совсем не выглядит пошлым, у нее утонченный вкус», «Как по мне, она до сих пор выглядит великолепно, в том числе и ее грудь», «Потрясающе красивая и талантливая женщина», — защитили другие.

В октябре Сальму Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее пользователи сети.