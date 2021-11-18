В Греции разбился истребитель F-16

В Греции во время вынужденной посадки на авиабазе Андравида разбился истребитель F-16

В Греции во время вынужденной посадки на авиабазе Андравида разбился истребитель F-16, пилот самолета жив. Об этом сообщает ERT News.

Авария произошла около 16:00 (17:00 по московскому времени) 18 ноября. Истребитель выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления и был поврежден.

Летчик вынужденно катапультировался. Он здоров, но доставлен в 251-й госпиталь авиации общего назначения из соображений безопасности.

Ранее в Средиземном море упал истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета.

Утерянный F-35B Lightning II является самым совершенным британским истребителем с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

