В Великобритании рассказали о «гонке против русских» за утерянный F-35

Daily Mirror: ВМФ Великобритании участвовал в «гонке против русских» за истребитель F-35

Королевский Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании участвовал в «гонке против русских» за недавно утерянный в Средиземном море истребитель пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II, утверждает Daily Mirror.

«Королевский флот участвовал в гонке против русских за то, чтобы вернуть британский военный самолет стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов с совершенно секретными технологиями после того, как он потерпел крушение в Средиземном море», — говорится в публикации британского таблоида.

Издание утверждает, что некоторые затонувшие элементы F-35B Lightning II созданы с использованием секретных технологий, которые могут заинтересовать российскую сторону. Речь идет, в частности, о «сверхсекретном радаре и датчиках, которые позволяют F-35B летать на сверхзвуковой скорости незаметно».

Daily Mirror пишет, что «обломки самолета были обнаружены в среду [17 ноября] днем ​​и находятся под охраной англо-американской группы водолазов». Издание напоминает, что утерянный F-35B Lightning II является самым совершенным британским истребителем с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

Истребитель F-35B Lightning II Королевского Военно-морского флота Великобритании затонул утром 17 ноября в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета. Обстоятельства случившегося выясняются.