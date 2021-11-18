В США обозначили критерий успешности российского Су-75

Успех на внешних рынках перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, зависит от его использования вооруженными силами самой России. Критерий успеха нового истребителя обозначил американский журнал The National Interest.

В публикации говорится, что ЛТС представляет собой «компромис, позволяющий выжать максимум из основных функций малозаметности для создания доступной базовой конструкции». В частности, издание напоминает, что по стоимости (около 30 миллиона долларов) Су-75 оказывается дешевле американского F-35 Lightning II.

Издание пишет, что изначально Checkmate ориентирован на экспорт, а первой страной, готовой его купить, могут стать ОАЭ. «В рекламных материалах [Су-75] были показаны пилоты из Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии и других стран, возможно, в маркетинговых целях», — говорится в публикации журнала.

В ноябре американское издание The Drive написало, что то, что называется ЛТС, в действительности выглядит как средний истребитель. В публикации отмечалось, что «Checkmate имеет длину около 17 метров с размахом крыльев 12 метров, по сравнению с аналогичными цифрами в 20 и 14 метров для Су-57».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.