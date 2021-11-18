Жириновский «проводил в последний путь» признавшегося в убийстве лося Рашкина

Лидер ЛДПР Жириновский попрощался с депутатом Рашкиным, который признался в убийстве лося

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский попрощался с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося. Об этом сообщает издание Ura.ru. в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что «провожает в последний путь» Рашкина. Он подчеркнул, что будет долго помнить «дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране, с недобрыми помыслами», которыми, по словам Жириновского, депутат руководствовался всю жизнь. «Прощайте, Валерий Федорович», — заключил лидер ЛДПР.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в конце октября в его автомобиле. В видеообращении он описал обстоятельства ночи 29 октября.

17 ноября генпрокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.