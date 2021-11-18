Рашкин заявил о частичном снятии депутатской неприкосновенности

Представление генпрокурора предусматривает частичное снятие депутатской неприкосновенности. Об этом заявил Валерий Рашкин, который подозревается в незаконной охоте, в разговоре с «Интерфаксом».

Согласно документу, полное снятие неприкосновенности предусматривается, когда дело передадут в суд. Это дает право на проведение допросов и обысков по делу о добыче лося, уточнил Рашкин.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашли в конце октября в его машине. Он записал видеообращение, в котором описал обстоятельства ночи 29 октября.

Депутат приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после выборов. Он отметил, что его дезинформировали, сказав, что разрешение на отстрел копытных есть. Именно поэтому Рашкин отправился на охоту. Этим, уверен парламентарий, воспользовались неизвестные ему люди, участвовавшие в «провокации против него».