Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Государственный Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который подозревается в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Свое видеообращение он опубликовал на YouTube-канале.

Пришло время открыто, публично и гласно расставить все точки над i. Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с вами правдой об этом Депутат Валерий Рашкин

Депутат думал, что у него есть разрешение на отстрел копытных

По словам Рашкина, в гостях у своих знакомых Владимира Матросова и Александра Гношева он не употреблял алкоголь. Политик подчеркнул, что Матросов рассказал ему, что разрешение на отстрел копытных вблизи поселка у них есть. Не доверять приятелю у Рашкина, по его словам, не было оснований, так как раньше для его охоты по приглашению всегда были оформлены нужные документы.

Депутат считает, что отсутствием разрешения на охоту воспользовались неизвестные люди, которые якобы устроили против него провокацию.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств», — уверен он.

Рашкин заявил, что перепутал лося с кабаном

Депутат рассказал, что увидел животное через три часа после начала охоты. Он решил убить его, для чего достал из автомобиля треногу и карабин, а после — зарядил оружие.

Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного Депутат Валерий Рашкин

Он добавил, что подошел к трупу зверя, которым на поверку оказался лось, а после — разделал его топором и ножом. Политик не смог, по его словам, погрузить в автомобиль разделанного лося, поэтому позвал одного из друзей, который помог ему затащить тушу в багажник. Шкуру, голову и копыта животного они решили оставить на опушке леса.

Предыдущая версия Рашкина была о подброшенном трупе лося и ФСБ в лесу

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области полиция и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона остановили машину LADA Largus, в которой оказался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вместе с 49-летним мужчиной. В багажнике автомобиля нашли разделанную тушу лося.

Когда депутата поймали после незаконной охоты, он заявил, что увидел тушу убитого лося в лесу во время прогулки с друзьями и собирался передать ее правоохранителям. По словам Рашкина, когда его поймали, рядом была «целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур»

Он заявил, что соврал сотрудникам полиции, потому что опасался за своего друга. «Чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося», — признался Рашкин.

Охотинспектор не поверил в новую версию Рашкина

По словам внештатного охотинспектора Камчатского края Владимира Шаблия, невозможно перепутать лося ростом в два метра с кабаном, у которого короткие ноги. Он подчеркнул, что на видимость в тепловизоре могли повлиять погодные условия, но оптика там должна быть хорошей.

«Вообще у настоящих охотников принято: Не уверен, не стреляй», — подчеркнул специалист.

Ранее генпрокурор попросил Госдуму лишить депутата неприкосновенности

17 ноября Генпрокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. По словам руководителя мандатной комиссии Госдумы Отари Аршбы, этот вопрос рассмотрят 22 или 23 ноября.

В КПРФ остались недовольны публичными заявлениями о представлении генпрокурора. По словам главы пресс-службы партии Александр Ющенко, это политический процесс, который «окрашен темнотой леса и всякими животными интерпретациями». Ющенко отметил, что депутат с самого начала сам хотел дать все показания, а его письма в Генпрокуратуру и Следственный комитет остались без ответа.

Он добавил, что члены КПРФ продолжат защищать Рашкина.

В случае потери неприкосновенности Рашкину может грозить до пяти лет тюрьмы

Подозреваемому в незаконной охоте на лося Валерию Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет, следует из документов, которые направил в Госдуму генпрокурор Краснов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» юрист Родион Юрьев предполагал, что Рашкину может грозить именно такое наказание.

«Если это было, скажем, на особо охраняемой территории, возможно лишение свободы на срок до двух лет. А если это совершено группой лиц — как в данном случае вдвоем — то предусматривается лишение свободы от трех до пяти лет и лишение права занимать некоторые должности», — объяснил он.