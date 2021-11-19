Борьбу с коррупцией на Украине сравнили с театральным шоу

Украинский политолог Виктор Таран в эфире телеканала «НАШ» сравнил борьбу с коррупцией в стране с хорошим театральным шоу, отметив, что ни один из чиновников не понес наказания за убытки госпредприятий в 2019 году на сумму более 10 миллиардов гривен (более 27,5 миллиардов рублей).

«Мы видим очень красивое театральное шоу. Аналитики показали, что в течение 2019 года убытки государственных предприятий по сравнению с 2018 годом составили более 10 миллиардов гривен. Никто не нес ответственности», — заявил эксперт.

В пример он привел компанию «Центрэнерго». По его мнению, она покупала уголь по завышенной цене, а энергию продавала дешевле, что привело к миллиардным убыткам для государства, а руководство организации не понесло никакого наказания. «Замминистра обороны поймали на взятках и злоупотреблении государственными закупками и все прекрасно, ходит на работу. Это же касается и других сфер», — добавил политолог.

Ранее глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что украинцев ждет новое дно из-за экономического кризиса. По словам экономиста, грядущая зима станет самой сложной для жителей Украины за все годы независимости страны.