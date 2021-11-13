На Украине из-за нехватки топлива встали большинство электростанций

Государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины загружены на 10 процентов, остальные остались без угля или ремонтируются. Об этом пишет украинское издание «Главком».
Большинство (около 60 процентов) мощностей государственных ТЭС встали из-за нехватки топлива. Из-за этого не функционируют 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются. Нагрузку несут всего три блока на 23 государственных ТЭС.
Последние два месяца каждый второй энергоблок «Центрэнерго» — крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в центральной части и на востоке Украины — не работает из-за нехватки угля. На частных ТЭС страны не функционируют четыре энергоблока, в том числе два на Луганской теплоэлектростанции.
Ранее Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 мегаватт. Причиной обращения стало аварийное отключение блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС», из-за которого потребителям в этой зоне может не хватить электроэнергии.
В конце октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. На складах находилось почти в пять раз меньше угля, чем должно быть на тот период.