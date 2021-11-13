На Украине из-за нехватки топлива встали большинство электростанций

Государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины загружены на 10 процентов, остальные остались без угля или ремонтируются. Об этом пишет украинское издание «Главком».

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Большинство (около 60 процентов) мощностей государственных ТЭС встали из-за нехватки топлива. Из-за этого не функционируют 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются. Нагрузку несут всего три блока на 23 государственных ТЭС.

Последние два месяца каждый второй энергоблок «Центрэнерго» — крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в центральной части и на востоке Украины — не работает из-за нехватки угля. На частных ТЭС страны не функционируют четыре энергоблока, в том числе два на Луганской теплоэлектростанции.

Ранее Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 мегаватт. Причиной обращения стало аварийное отключение блоков «ДТЭК Бурштынской ТЭС», из-за которого потребителям в этой зоне может не хватить электроэнергии.

В конце октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. На складах находилось почти в пять раз меньше угля, чем должно быть на тот период.