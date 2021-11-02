Украина попросила аварийную помощь у двух соседних стран

Украина попросила аварийную энергетическую помощь у Белоруссии и Словакии

Украина попросила аварийную помощь из энергетической системы Словакии, пишет УНИАН со ссылкой на сообщение «Укрэнерго».

«Аварийку из РБ (Республики Беларусь — прим. «Ленты.ру») в ОЭС (объединенную энергосистему— прим. «Ленты.ру») Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров— прим. «Ленты.ру») из Словакии в 100 МВт подтверждаем», — сказали в пресс-службе.

Таким образом, Киев попросил содействия сразу у двух соседних стран. О белорусских поставках ранее сообщили в Минске. Там подчеркнули, что о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.

В конце октября стало известно, что украинская Национальная комиссия (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии. Решение приняли из-за низких запасов угля и угрозы дефицита электроэнергии.